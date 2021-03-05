Владикавказ, 5 марта, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа получат дополнительную возможность совершать поездки к Черному морю. В мае 2021 года будет запущен новый железнодорожный маршрут Владикавказ — Туапсе.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Выполнять перевозки будет современный электропоезд «Ласточка». Маршрут будет проходить через субъекты ЮФО и СКФО с остановками на станциях наиболее крупных городов этих округов, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии, через которую также проследует поезд.

По словам заместителя главы ведомства Хадиса Абазова, время в пути с запуском «Ласточек» по данному маршруту сократится с 10,5 часа до восьми часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Нальчика в Новороссийск также в нынешнем летнем сезоне будет запущен прямой поезд.