Бишкек, 5 марта, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 5 марта.

Mvd.gov.kg Автомобиль киргизской милиции

Отмечается, что в последнее время в республике участились жалобы на неправомерные действия правоохранительных органов при проведении проверок бизнес-структур, а также просьбы предпринимателей оградить их от необоснованного и излишнего вмешательства госорганов.

Одобренный президентом документ рекомендует правоохранительным органам приостановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые подлежат разрешению в гражданско-административном порядке и рассмотрению в судах по гражданским и экономическим делам.

Также силовикам и надзорным органам рекомендуется приостановить проверки банковских счетов граждан Киргизии и компаний, наказать сотрудников, проводящих незаконные проверки субъектов предпринимательства и инвесторов.

Жапаров поручил правительству совместно с генеральной прокуратурой рассмотреть вопрос о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранительных органов.

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