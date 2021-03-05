Москва, , 16:43 — REGNUM Четырехкратный чемпион СССР по баскетболу в составе ЦСКА Владимир Гомельский не владеет достоверной информацией о происходящих в клубе процессах. Об этом 5 марта заявили в пресс-службе клуба.

«Владимир Александрович — давний болельщик ЦСКА, понимаем его переживания за любимую команду. Но необходимо отметить, что он не находится внутри ситуации, не владеет достоверной информацией … нам сложно понять, на чем основаны его регулярные оценки. … Как любил говорить Александр Яковлевич Гомельский, если ты проснулся утром, и о тебе нет ни слова в газетах — значит, ты умер. О нас пишут и говорят, значит, мы живы», — отмечается в заявлении клуба.

Ранее Гомельский критиковал работу Димитриса Итудиса на посту главного тренера армейцев и призывал ЦСКА отправить специалиста в отставку.

Ранее ЦСКА в Стамбуле проиграл «Анадолу Эфес» — 70:100.