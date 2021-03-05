Кострома, , 18:22 — REGNUM Ряд перевозчиков хотят расторгнуть контракты на обслуживание муниципальных маршрутов с администрацией города Костромы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Ассоциации перевозчиков Костромы Михаил Веселов.

Остановка общественного транспорта в Костроме © Наталья Диева

Речь идёт о 42, 13, 93, 56, 4, 44, 49, 10 и 48 маршрутах. Частники столкнулись с финансовыми трудностями и требуют финансовой поддержки от администрации.

«Перевозчики терпят убытки. Контракты, заключенные с администрацией, не позволяют им зарабатывать на перевозках. Многие частники работают в лучшем случае в ноль, ещё больше — в убыток»

Также он отметил, что ещё два крупных перевозчика, работающих по шести костромским маршрутам, находятся на грани разорения.

«Называть маршруты пока не буду, но речь идёт о крупных перевозчиках. Один из них сейчас подаёт документы на банкротство, у другого проблемы с долгами — у него описывают часть имущества. Вероятность что эти люди могут закрыть бизнес, высока», — сказал Веселов.

Отметим, что всего в Костроме имеется 35 автобусных маршрутов, 5 из них обслуживает муниципальное предприятие — МУП «Троллейбусное управление». Таким образом, по информации Веселова 15 маршрутов в Костроме в ближайшее время могут остаться без обслуживания. Подробнее о ситуации с общественным транспортом Костромы и претензиях перевозчиков читайте в интервью.