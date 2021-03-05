Кострома, 5 марта 2021, 18:22 — REGNUM Ряд перевозчиков хотят расторгнуть контракты на обслуживание муниципальных маршрутов с администрацией города Костромы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Ассоциации перевозчиков Костромы Михаил Веселов.
Речь идёт о 42, 13, 93, 56, 4, 44, 49, 10 и 48 маршрутах. Частники столкнулись с финансовыми трудностями и требуют финансовой поддержки от администрации.
Также он отметил, что ещё два крупных перевозчика, работающих по шести костромским маршрутам, находятся на грани разорения.
Отметим, что всего в Костроме имеется 35 автобусных маршрутов, 5 из них обслуживает муниципальное предприятие — МУП «Троллейбусное управление». Таким образом, по информации Веселова 15 маршрутов в Костроме в ближайшее время могут остаться без обслуживания. Подробнее о ситуации с общественным транспортом Костромы и претензиях перевозчиков читайте в интервью.