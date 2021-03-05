Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский и его семья вошли в санкционный список США по обвинению в коррупции, сообщает 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

Отныне Коломойскому, его жене и двум детям запрещен въезд в США.

Санкции ввели за то, что Коломойский совершал «коррупционные действия, подрывающие законы Украины».

Таким образом Белый дом борется против коррупции вместе с Киевом, добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь российских должностных лиц высокого ранга вошли в санкционный список США по «делу Навального». Кроме того, США наложили санкции на учреждения.