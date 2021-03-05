Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM Новым прокурором Свердловской области может стать Борис Крылов. Об этом пишут СМИ.

Как передаёт портал «Е1», он уже прибыл в Екатеринбург. Крылов до этого работал заместителем прокурора Новосибирской области, до этого — на руководящих постах в прокуратурах Томска и Хакасии.

Отметим, что в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре в Российской Федерации» прокуроры субъектов РФ назначаются президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации. Пока ничего этого не было. Также нет и указа Владимира Путина об отставке нынешнего областного прокурора Сергея Охлопкова.

Охлопков занимает свой пост с 2011 года. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года заместителем прокурора Свердловской области стал бывший прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Юровских.

Читайте также: Назначен новый заместитель прокурора Свердловской области