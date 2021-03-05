Стокгольм, , 16:38 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Далянь Про» (Китай) Марек Гамшик продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Об этом 5 марта сообщает SportExpressen.

33-летний спортсмен договорился о переходе в «Гетеборг». В ближайшее время он прибудет в расположение клуба, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.

Ранее Гамшик разорвал соглашение с «Далянь Про» и решил перейти в братиславский «Слован», но стороны не успели договорится о контракте, так как в Словакии закрылось трансферное окно.

В феврале Гамшик мог продолжить карьеру в «Локомотиве». Также хавбек вел переговоры с «Рубином».

В прошлом сезоне он провел за «Далянь Про» 14 встреч, забив 2 мяча.