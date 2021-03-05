Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Свердловской области представители мусорного оператора, «Компании Рифей», отреагировали на предупреждение, выданное организации региональным управлением ФАС. «В договор ООО «Компания «РИФЕЙ» включены дополнительные условия по первичному документообороту — это и есть заявленные потребителем отличия от типового договора», — сообщает пресс-служба компании.

«На сегодняшний день счета за август, сентябрь и октябрь отозваны. Договор приведен в соответствие с типовой формой, проект направлен в адрес потребителя», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, о выданном организации предупреждении УФВС официально объявило 4 марта. Основанием для такой меры стали выявленные управлением признаки нарушения со стороны ООО «Компания «Рифей» антимонопольного законодательства. О действиях компании сообщил в ведомство один из предпринимателей. По мнению гражданина, от компании он получил невыгодные условия договора об оказании услуг по обращению с ТКО и счета за те услуги, которые фактически не оказывались.

Свердловское УФАС потребовало от «Рифея» в течение десяти рабочих дней с момента получения предупреждения принять зависящие от компании меры и отозвать ранее выставленные счета за август, сентябрь и октябрь, а также привести заключённый с бизнесменом договор в соответствие с формой типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Судя по ответу представителей компании, меры уже приняты.

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