Бишкек, , 16:36 — REGNUM В Киргизии произошел значительный рост цен, но случилось это не одномоментно, а в течение всего года. Об этом заявил директор госагентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров на пресс-конференции сегодня, 5 марта.

По словам чиновника, продовольствие дорожает во всем мире, а не только в Киргизии, где к тому же нет государственного регулирования цен.

Глава госантимонополии отметил, что одной из основных причин, по которым в республике постоянно растут цены, является импортозависимость Киргизии. Страна вынуждена завозить муку, сахар и растительное масло из России и Казахстана, где цены на эти продукты тоже значительно увеличились.

«Мы также зависим от импорта нефти и нефтепродуктов из России. В первом квартале баррель нефти упал до $30 за баррель, а сейчас он стоит около $67. Потому и отпускные цены на российских нефтеперерабатывающих заводах тоже растут», — озвучил он вторую причину.

Третьей причиной Сабиров назвал девальвацию национальной валюты Киргизии сразу на 21,4% — курс доллара США год назад составлял около 70 сомов за $1, а сейчас он достигает 85 сомов за $1.