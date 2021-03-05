Варшава, , 16:36 — REGNUM В Польше приняли программу по противодействию негативным последствиям дистанционного обучения для школьников. Документ называется «Активное возвращение в школу». Об этом 5 марта рассказал министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Polskie Radio 24.

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Министр подчеркнул, что пандемия коронавируса и дистанционное обучение в школах доставили много проблем ученикам и их родителям. В частности, среди них он назвал худшее усвоение материала обучающимися, физическую и психологическую усталость детей, а также отвыкание от очного процесса обучения.

По словам Чарнека, в рамках данной программы предусмотрено проведение обязательных физических упражнений, а также упражнений для глаз во время перемен. Кроме того, будет расширена работа психологов с детьми, а также введены дополнительные занятия на краткое повторение пройденного материала во время дистанционного обучения.