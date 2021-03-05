Лаганский район, 5 марта 2021, 16:36 — REGNUM Музыкальный сюрприз устроили в преддверии 8 марта для медицинских работников и пациентов Лаганской районной больницы Республики Калмыкия. Концерт провели сотрудники центра культурного развития в рамках акции «Мы вместе».
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«Мы чувствуем вашу поддержку, и она нам важна!» — отметил главный врач ЦРБ Николай Шарапов.
Как отметил глава Лаганского района Очир Очиров, благодаря усердию каждого сотрудника здравоохранения удалось сдержать удар ковидной пандемии. Участники концерта поблагодарили медиков, которые беспрерывно ведут борьбу с COVID-19.