Нижний Новгород, , 16:35 — REGNUM Государственный долг Нижегородской области с начала года снизился на 15,2 млрд рублей, и в начале марта составил 70,3 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Большая часть госдолга, а именно 59% приходится на государственные ценные бумаги. Еще 40,7% — на полученные областью кредиты из федерального бюджета. А оставшиеся 0,3% — на госгарантии.

Также стало известно о том, что в январе и феврале 2021 года нижегородский минфин выплатил 638,1 млн рублей купонного дохода держателям гособлигаций региона и 42,7 млн рублей процентов по кредитам коммерческих банков.