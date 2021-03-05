Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

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Предупреждение действует до 11:00 7 марта, его причина — гололедица. В столичный регион вместе с холодным атмосферным фронтом вернулись отрицательные температуры воздуха.

Отметим, что в эти минуты дороги Москвы сковали девятибалльные пробки.