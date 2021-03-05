Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Сенат Конгресса США начал рассмотрение пакета экономической помощи размером в $1,9 трлн. Об этом 5 марта сообщает ABC.

Камала Харрис U.S. Senate Office of Kamala Harris

В Сенате прошло голосование за пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики в размере $1,9 трлн. Голоса разделились поровну и решающий голос внесла вице-президент Камала Харрис.

Согласно закону, как председатель Сената Харрис может голосовать, если при рассмотрении законопроектов позиции законодателей разделяются поровну.

Итоговое голосование может пройти позднее на этой неделе.

Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает проект слишком дорогостоящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект предлагает выделить средства на вакцины, увеличить пособие по безработице и помочь ряду предприятий по всей стране.