Москва, 5 марта, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Несмотря на планы государств ЕАЭС постепенно отказываться от использования одноразовых пластиковых пакетов, их производители, а также торговые сети едва ли останутся в убытке. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 5 марта заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Голубченко.

Korsak Авоська

«Экономические последствия [такого отказа] зависят от скорости реакции бизнеса и властей. От последних зависит регулирование преференций и санкций для компаний. Чаще всего перестройка проходит достаточно быстро (как это было с отказом от фреонов), а значительная часть нагрузки ложится на население в виде повышения цен. Торговые сети и производители пластиковых пакетов вряд ли останутся в убытке, — сказал Голубченко. — А на смену пластиковой упаковке могут прийти разные варианты из многочисленных альтернативных материалов: бумаги, натуральных волокон, перспективных пленочных материалов натурального происхождения».

Как полагает эксперт, сначала это будет не очень экономично и не всегда экологично, но со временем технологии, как правило, совершенствуются.

«Трудности видятся в основном со стороны нефтегазохимического лобби, которое будет тормозить переход на экологичные виды упаковки и искать поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях, — сказал Голубченко. — Если исчезнут одноразовые пакеты, населению придется привыкать к авоськам. Впрочем, старшие поколения просто вернутся к ним после 30-летнего перерыва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что вывод из оборота одноразовых пакетов будет сопряжен с рядом трудностей.