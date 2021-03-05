Варшава, , 16:30 — REGNUM В понедельник, 8 марта, президент Польши Анджей Дуда, вероятно, подпишет законопроект о введении так называемой «четырнадцатой пенсии». Она означает то, что пенсионеры в республике раз в год будут получать еще одно дополнительное пособие — «четырнадцатую пенсию». Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

В документе указано, что пенсионеры в стране, помимо пенсии и уже существующего ежегодного пособия (т.н. «тринадцатой пенсии», которую выплачивают каждый апрель), будут ежегодно в ноябре получать еще одно пособие в размере 1 250,88 злотых (около 280 евро).

Отмечается, что «четырнадцатую пенсию» могут получить 9,1 млн человек — пенсионеры по возрасту и инвалидности. На выплату «четырнадцатой» пенсии правительство уже выделило около 11,4 млрд злотых (2,5 млрд евро).