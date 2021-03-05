Майкоп, 5 марта, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта «Жилье и городская среда» вице-премьеру России Марату Хуснуллину 5 марта в ходе заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Марат Хуснуллин, говоря о реализации на местах нацпроектов и госпрограмм, подчеркнул важность личного контроля глав территорий за освоением бюджетных средств, отдельно он обратил внимание на обеспечение стопроцентной контрактации по запланированным до конца года мероприятиям. Также зампредседателя правительства России остановился на мероприятиях по Комплексному развитию территорий и по программе «Стимул», нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также отметил сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Ещё одной темой стало участие регионов в Общероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 26 по 30 мая оно пройдет на специальном сайте Минстроя России http://1.gorodsreda.ru. Перед субъектами поставлена задача обеспечения информационного сопровождения кампании и прозрачности голосования.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, докладывая о реализации в республике нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил, что в 2020 году в Адыгее введено в строй 258 тыс. кв. метров жилья, в 2021 году планируется построить около 300 тыс. кв. метров. На строительном рынке Адыгеи работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение пяти лет.

В рамках исполнения Индивидуальной программы социально-экономического развития РА разработана проектно-сметная документация для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тыс. земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям. Также Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе «Стимул», разработанной Минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Кроме того, республика досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья. Марат Хуснуллин отметил положительные темпы введения жилья в республике, эффективную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественны дороги», а также высокую контрактацию по федеральному проекту «Чистая вода».