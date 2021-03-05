Ставрополь, , 16:27 — REGNUM В Ставропольском крае число жителей, привитых от коронавируса, к 5 марта достигло 70 133 человек. При этом получили второй компонент вакцины 35 952 ставропольчанина. Из них 2940 человек завершили иммунизацию накануне, 4 марта, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В числе участников вакцинации почти половина граждан в возрасте старше 60 лет. Сделали прививки уже 33 184 человека из этой категории населения.

Всего планируется охватить прививочной кампанией не менее 60% населения Ставропольского края — или 1,676 млн человек. В настоящее время привиты около 5% от этого количества.

В настоящее время в крае число носителей коронавируса составляет 47 849 человек, из них выздоровели 44 077 пациентов, не удалось спасти 1106 жителей Ставрополья.

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