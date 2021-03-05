Москва, , 16:26 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 марта 2021 года составил $586,266 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 1 февраля международные резервы страны составляли $590,685. Таким образом, за месяц их объём сократился на $4,419 млрд, или на 0,75%.

Согласно данным ЦБ, на 1марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,63 млрд, специальные права заимствования — $6,99 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,34 млрд, монетарное золото — $130,30 млрд.

Напомним, за 2020 год международные резервы России выросли на 7,5%. В начале августа показатель достигал исторического максимума в $600,7 млрд.