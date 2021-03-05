Ульяновск, , 16:25 — REGNUM В Ульяновске направлено в суд уголовное дело по факту массового заражения суворовцев эхинококкозом. Следствие полагает, что причиной стало нарушение правил при организации питания, сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального военного округа.

Ведомством утверждено обвинительное заключение. Перед судом предстанут инженер-технолог ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» и заведующая производством общества «Торговый дом СПП».

Причиной разбирательств стало массовое заражение воспитанников училища эхинококкозом. Следствие полагает, что это произошло в декабре 2017 года из-за «систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания». По данным ведомства, здоровью троих суворовцев нанесён тяжкий вред, 71-му воспитаннику — средней степени тяжести.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Дело будет рассматриваться в Ленинском райсуде Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии стало известно в январе 2019 года при флюорографическом обследовании курсантов. Первоначально сообщалось о 26 заболевших курсантах, у которых были выявлены признаки заболевания эхинококкозом — паразитарной болезни, вызываемой ленточными червями. Затем было организовано обследование всех воспитанников (более 800 человек) и диагноз предварительно установлен у более 70 суворовцев.

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Отмечалось, в ходе обследования очаги заражения были найдены не только в лёгких и печени курсантов, но и в поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке. Заразиться эхинококкозом можно через приём пищевых продуктов или воды, содержащих яйца паразитов, а также через контакт с почвой или больными животными.

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