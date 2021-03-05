Берлин, , 16:22 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Бавари» Джамал Мусиала заключил новый 5-летний контракт с мюнхенским клубом. Об этом 5 марта сообщили в клубе.

«Я хочу отплатить за веру в меня хорошими выступлениями, становясь лучше и выигрывая новые титулы с «Баварией». Моя цель — стать важным футболистом этого клуба», — отметил Мусиала.

Спортсмен перешел в академию «Баварии» из «Челси» с 2019 г. В прошлом сезоне дебютировал в основной команде.

В текущем провел в общей сложности 26 матчей, представив «Баварию» в Бундеслиге, ЛЧ и Суперкубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Германии, и в клубном чемпионате мира, забил 4 мяча.