Минск, 5 марта, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Домик 7 на 8 — такой «дворец» принадлежит президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил он 5 марта на встрече с рабочими в Минске.

President.gov.by Александр Лукашенко на встрече с рабочими

Лукашенко «У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 — домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец». Всё остальное принадлежит государству».

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Напомним, в России тема «дворца» горячо обсуждалась в СМИ в начале 2021 года по инициативе блогера Алексея Навального.