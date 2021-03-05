Варшава, , 16:17 — REGNUM В Польше 4 марта умер выдающийся велосипедист Зигмунт Ханусик. Об этом 5 марта на своей странице в Twitter сообщил председатель Силезской ассоциации велосипедистов Рафал Маковский.

«Несколько дней назад Ханусику стало плохо, случился инфаркт. Он скончался в четверг в одной из больниц Катовице. Велосипедист долгое время занимался организацией велогонки, намеченной на 17 июля в городе Тыхы. В этой ситуации я предложил бы назвать это мероприятие в его честь», — говорится в сообщении Маковского.

Зигмунт Ханусик был одним из лучших велосипедистов мира на рубеже 1960−1970-х годов. Он выступал на Олимпийских играх в Мексике (1968), выиграл золотую медаль на чемпионате Польши (1970), а также занял третье место на чемпионате мира в том же году.

Ему было 76 лет.