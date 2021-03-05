Москва, , 16:14 — REGNUM Главный риск для мировой экономики и отдельно для конъюнктуры нефтяного рынка связан с пандемией, а именно с длительным сохранением карантинных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Александра Новака, который обнаружил признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефтепродукты.

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"Отчасти с выводами Новака можно согласиться, — сказал Хестанов. — Спрос еще не восстановился полностью, а высокие цены поддерживаются за счет соглашения ОПЕК+. Вместе с тем добыча стран, не входящих в сделку ОПЕК+, уже начала расти, что создает потенциальную угрозу для организации. Главный риск для мировой экономики и отдельно для конъюнктуры нефтяного рынка связан с пандемией, а именно с длительным сохранением карантинных мер. Кроме того, если постепенный рост инфляции приведет к значительному росту экономики (заметно выше 3−3,5% в развитых странах), то вполне возможен неприятный сценарий стагфляции как в 1970-х годах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что мировая экономика в 2021 году будет восстанавливаться медленно.