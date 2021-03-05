Магнитогорск, Челябинская область, , 16:13 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области установили личность мужчины, который обстрелял двоих подростков из пневматического пистолета. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Пневматический пистолет

Инцидент произошёл вечером 17 февраля. В салоне трамвая пассажир выстрелил в несовершеннолетних, причинив им ссадины. Обстоятельства происшедшего выясняются. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого. После его обнаружения будет решён вопрос о мере пресечения и предъявлении гражданину обвинения.