Архангельск, 5 марта, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Жителей Архангельской области продолжать вакцинировать препаратом «Спутник V», поставка другого препарата не запланирована. Об этом на брифинге заявил глава минздрава Архангельской области Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Та небольшая партия вакцины компани «Вектор», которая поступила к нам в регион, уже закончилась. Информации о поставке вакцины в ближайшее время у нас нет», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области использовали более 31 тысячи дозы вакцины от COVID-19, в минздраве такой охват считают невысоким.