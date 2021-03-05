Москва, , 16:06 — REGNUM Вывод из оборота одноразовых пакетов — непростой процесс, который будет сопряжен с рядом трудностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявила младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории экономики изменения климата и Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анна Соколова, комментируя планы ЕАЭС двигаться по пути отказа от использования одноразовых пластиковых пакетов.

«Вывод из оборота одноразовых пакетов — непростой процесс. С одной стороны, потребителей уже давно стимулируют отказываться от полиэтиленовых пакетов. С другой стороны, ограничений для производителей пакетов в ЕАЭС пока не было. Главный вопрос сейчас состоит в том, как именно будет происходить поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов в странах ЕАЭС, — сказала Соколова. — В ЕС, к примеру, уже с июля 2021 года будет запрещено производство и продажа одноразового пластика. Пока в ЕАЭС не опубликован конкретный план отказа, но предполагается, что под запретом будет как производство, так и импорт одноразового пластика».

Как подчеркнула Соколова, среди трудностей перехода можно отметить то, что при зарубежной доставке товаров потребителям в ЕАЭС невозможно будет проверить, находится ли внутри коробки пластиковый пакет, если он не является одним из наименований среди купленных товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди существующих в настоящее время альтернатив одноразовым пластиковым пакетам самым прочным вариантом оказалась хлопковая эко-сумка.

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