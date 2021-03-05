Казань, , 16:21 — REGNUM На автодорогах Татарии за прошедший год с участием диких животных произошли 128 аварий, погибли более 140 особей. Общий ущерб приравнивается к десяткам миллионов рублей. Основными причинами стали возросшие численность животных и транспортный поток, а также улучшение качества дорог. Об этом заявил глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

В дальнейшем при строительстве и эксплуатации автомагистралей следует предусмотреть мероприятия по сохранению диких животных. Например, при проектировании строительства новой трассы М-12 на территории Татарии появятся соответствующие ограждения и переходы, сообщил Батков. Аналогов в России пока нет. По мнению заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, создание подобных переходов очень затратно. Он предложил сконцентрироваться на ограждении дорог, чтобы животные не могли туда выйти.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Хабаровском крае вечером 17 января произошла на 191 км трассы «Хабаровск-Комсомольск» авария в районе села Троицкое. Двигаясь в темноте, водитель иномарки не сразу заметил вышедшего на дорогу амурского тигра, не успел среагировать и сбил его. Тигр получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

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