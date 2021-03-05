Брянск, 5 марта 2021, 16:18 — REGNUM Участник межрегиональной преступной группы с крупной партией наркотиков задержан полицейскими Брянской области. Более восьми килограммов были спрятаны в технологических нишах автомобиля, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе регионального УМВД.
С поличным задержан гражданин Украины. Установлено, что мужчина входил в состав межрегиональной преступной группы, занимающейся поставками наркотиков в Москву транзитом через Брянск. Из тайников в автомобиле иностранца оперативники изъяли около 30 свёртков. Экспертиза установила, что в пакетах находился растительный наркотик общим весом свыше 8,5 кг.
Возбуждено уголовное дело.