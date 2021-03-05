Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM Представившийся сотрудником банка мошенник похитил у 54-летнего жителя Нижнего Новгорода рекордную сумму денег. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Пострадавший мужчина поверил позвонившему ему на мобильный телефон злоумышленнику, который заявил ему о «сомнительных операциях» с его банковским счетом.

В итоге нижегородец перевел через несколько банковских терминалов 4 млн 271 тысячу рублей на несколько счетов, которые мошенник назвал «сейфовыми ячейками».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и пытается установить личность лжебанкира.