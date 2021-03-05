Тверь, , 16:03 — REGNUM С волонтерами акции взаимопомощи «МыВместе» встретился губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 марта. Глава региона поздравил участниц движения с приближающимся Международным женским днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор Тверской области на встрече с волонтёрами Пресс-служба правительства Тверской области

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«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

В марте отмечается ровно год с момента запуска Всероссийской акции «МыВместе». В Тверской области за это время помощь добровольцев получили тысячи жителей. Волонтёры доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости маломобильным гражданами и пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции.

Всего за время работы регионального штаба волонтерами обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на «горячую линию», предоставлено 40 тыс. продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тыс. — многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Волонтёры-медики также оказывали помощь с развёртыванием инфекционных госпиталей, работали на «горячих линиях» регионального Министерства здравоохранения, передавали новогодние подарки детям медиков, работающих в «красной зоне», участвовали в донорских акциях.

«Задачи, которые нам приходилось решать — это опыт, которого до этого ни у кого из нас не было, это очень ценный опыт по консолидации усилий на благо нашего региона», — отметила директор фонда городского развития «Фонд Твери» Юлия Саранова.

Волонтёры рассказали главе региона, почему они пошли в добровольчество, а также о том, какие инициативы реализуются ими в настоящее время. В частности, обсуждалась идея создания в регионе музея медицинского волонтерства. Игорь Руденя подчеркнул, что правительство региона готово оказать поддержку в реализации перспективных проектов в сфере добровольчества.