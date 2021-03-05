Луганск, , 16:54 — REGNUM 56 украинских силовиков госпитализировали после вакцинации индийским препаратом от COVID-19 под названием Covishield. Об этом сообщил 5 марта во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Наш источник сообщил, что в период с 27 февраля по 5 марта в военно-медицинский госпиталь в Северодонецке с осложнениями, вызванными препаратом Covishield, госпитализировано 56 боевиков оперативно-тактической группировки «Север», — рассказал он.

Осадчий отметил, что боевиков ВСУ госпитализировали через 4−20 часов после вакцинации.

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Представитель Народной милиции ЛНР предположил, что публичная прививка президента Украины Владимира Зеленского во время визита на подконтрольную Украине часть Донбасса может быть частью пиар-кампании по продвижению вакцины Covishield.

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Напомним, ранее главный эпидемиолог ВСУ Николай Олим констатировал, что многие украинские силовики в Донбассе отказываются от вакцинации против COVID-19. Всего, по его словам, сделать прививку согласились 17,5% боевиков ВСУ.

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