Москва, , 16:01 — REGNUM Среди существующих в настоящее время альтернатив одноразовым пластиковым пакетам самым прочным вариантом является хлопковая эко-сумка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявила младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории экономики изменения климата и Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анна Соколова. Так она прокомментировала новость о том, что страны ЕАЭС решили двигаться в сторону поэтапного отказа от использования одноразового пластика.

«Аналогами пластиковых пакетов считаются эко-сумки, которые производят из натуральных или синтетических материалов с использованием отходов производства или вторсырья, плетёная сумка-авоська, бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, тканевые мешочки для сыпучих продуктов, — пояснила Соколова. — Среди этих альтернатив самым прочным вариантом является хлопковая эко-сумка, однако стоит принять во внимание углеродный след от производства хлопковых изделий, которое является водоемким и сопряжено с применением пестицидов».

Кроме того, она обратила внимание на то, что на мировом рынке представлено также два вида полимеров (пластика), которые, по заверению производителей, обладают более высокой скоростью деградации: оксоразлагаемые и биоразлагаемые.

«По мнению Еврокомиссии, сегодня нет убедительных доказательств, что оксоразлагаемый пластик полностью и безопасно разлагается в разумные сроки в открытой среде, на свалках или в море, — сказала Соколова. — В России же оксоразлагаемая упаковка не перерабатывается и должна быть направлена на специализированные полигоны для последующей деградации. Процесс разложения второго типа полимеров — биоразлагаемого — в условиях компоста составляет 180 дней. Однако, попадая на мусорные полигоны и свалки, биоразлагаемые полимеры становятся источником парниковых газов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Соколова объяснила, что экономические последствия отказа стран ЕАЭС от одноразовых пластиковых пакетов связаны в первую очередь с тем, что некоторые товары с коротким сроком хранения не подходят для упаковки в бумажную или картонную тару.

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