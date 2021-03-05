Манила, , 16:01 — REGNUM Власти Филиппин выявили 52 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Всего за три дня число носителей этого нового штамма коронавируса увеличилось на 47 человек.

В министерстве здравоохранения Филиппин отметили, что 41 случай был выявлен в Маниле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Филиппинах подтвердили шесть случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

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