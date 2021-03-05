Ярославль, 5 марта 2021, 16:04 — REGNUM В Красноперекопском районе Ярославля на улице Титова в воздухе выявлено превышение допустимой концентрации этилбензола. Об этом 5 марта сообщил официальный сайт правительства Ярославской области.
На неприятный запах пожаловались жители улицы. На место выехала мобильная экологическая лаборатория, которая и установила превышение.
Власти планируют провести дополнительные исследований воздуха в микрорайоне Нефтестрой, который расположен поблизости от Южного промышленного узла.
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