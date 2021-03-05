Ярославль, , 16:04 — REGNUM В Красноперекопском районе Ярославля на улице Титова в воздухе выявлено превышение допустимой концентрации этилбензола. Об этом 5 марта сообщил официальный сайт правительства Ярославской области.

Эколаборатория в Ярославле Yarregion.ru

На неприятный запах пожаловались жители улицы. На место выехала мобильная экологическая лаборатория, которая и установила превышение.

«Информация направлена в территориальные органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора, чтобы установить виновного в нарушении. В рамках своих полномочий устанавливаем причастность к фактам загрязнения предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. — Нарушителю природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха грозит штраф до 100 тысяч рублей».

Власти планируют провести дополнительные исследований воздуха в микрорайоне Нефтестрой, который расположен поблизости от Южного промышленного узла.

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