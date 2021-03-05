Москва, , 16:00 — REGNUM Миссия ОБСЕ в Донбассе нередко затягивает время с фиксацией обстрелов. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Необходимо отметить здесь ещё такой факт, что обстрел с применением РСЗО… по сей день миссия ОБСЕ на него не выехала, не зафиксировала, не обследовала само место прилёта этого обстрела. Поэтому здесь очень запоздалая реакция. Мы об этом заявляем», — заявил Никоноров.

«Миссия ОБСЕ выезжает по всем фактам обстрела. Единственное, что они для себя сами самостоятельно определяют, куда они едут и когда они едут», — отметил он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.