Москва, 5 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Российские туроператоры с 1 по 31 марта проводят для туристов акцию. До конца марта предлагается купить летние туры в Турцию в рассрочку, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сергей Орлов ИА Красная Весна Крепость. Аланья. Турция

Отмечается, что рассрочка беспроцентная без скрытых комиссий. Туристу первоначально для раннего бронирования тура необходимо внести лишь 5 тыс. рублей в качестве предоплаты.

Данную сумму надо внести в течение первых трех дней с того момента, как туроператор подтвердит туристу отель и номер. Следующие 15% от стоимости тура нужно внести до 15 апреля 2021 года, а остаток — за две недели до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России летний туристический сезон в 2021 году планируется начать на месяц раньше обычного срока.

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