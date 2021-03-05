Казань, , 16:22 — REGNUM В 2020 году в Татарии выявили и пресекли порядка 1345 нарушений по незаконной добыче биоресурсов. На нарушителей составлены протоколы на общую сумму около 2 млн рублей, сообщил глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Кроме этого, по материалам ведомства было возбуждено 119 уголовных дел. Общая сумма ущерба, причиненного объектам животного мира, составила 6,5 млн рублей, уточнил руководитель республиканского Госкомитета. Более 30 жителей лишены права на ношение и хранение оружия. С помощью общественных и производственных инспекторов удалось выявить 20% всех административных правонарушений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии из-за большого объема добычи охотничьих ресурсов оборот продукции в 2020 году составил 222 млн рублей, что на 46% превышает показатель 2019 года. Всего в республике охотхозяйственную деятельность ведут 70 пользователей на территории 97 хозяйств.

Читайте также: В Татарии существенно увеличился оборот продукции охоты