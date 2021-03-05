Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической отрасли Багдат Мусин пообещал штрафовать операторов мобильной связи до тех пор, пока не будет налажена качественная связь. Об этом министр заявил 5 марта на встрече с жителями села Жусансай Туркестанской области.

Глава ведомства прибыл в Туркестанскую область в рамках рабочей поездки. Он посетил сёла Жусансай и Аккойлы Ордабасинского района. В населенных пунктах произведены замеры. Результаты измерений показали низкое качество связи, что послужило подом для составления протокола в адрес операторов мобильной связи.

Мусин также посетил Кентауский трансформаторный завод, где ознакомился с работой над автоматизацией производства. Кроме того, министр встретился с коллективом областного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в ближайшие пять лет в республике планируют внедрить стандарты сети пятого поколения 5G.