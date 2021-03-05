Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией в США улучшается, такого мнения придерживается большинство участников проведенного недавно опроса компании Gallup, который был опубликован 5 марта, сообщает The Hill.

В ходе опроса общественного мнения, проводившегося с 14 по 21 февраля, выяснилось, что 60% респондентов считают, что ситуация с пандемией COVID-19 либо немного, либо намного улучшилась. При этом не видят ни позитивных, ни негативных подвижек в ситуации с пандемии 26%, тогда как 14% уверены, что ситуация, напротив, обостряется.

Напомним, всего с начала пандемии в США коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем 29 млн 526 тыс., жертвами патогена стали более 533 тыс. человек. В стране также обнаружили ряд случаев «вечного» заражения коронавирусом. Речь идет у трех больных лейкемией. У них COVID-19 сохранялся у них более полугода из-за, как утверждают медики, подорванной иммунной системы, которая оказывается неспособной противостоять коронавирусной инфекции.