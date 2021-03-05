Тюмень, 5 марта, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» передаёт рейс из Тюмени в Москву дочерней компании «Россия». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

Rossiya Airlines Самолёт авиакомпании «Россия»

Частота полётов из Тюмени в Москву при этом сохранится, только будет производиться авиакомпанией «Россия». При этом «дочка» «Аэрофлота» планирует осуществлять полёты на Superjet 100.

Тюменцы в социальных сетях не рады смене перевозчика в московском направлении. Их не устраивает судно Sukhoi Superjet 100, которое неоднократно подвергалось критике, особенно после катастрофы в мае 2019 года в Шереметьево, когда погиб 41 человек. Ранее ряд нареканий в адрес Superjet 100 высказывался от авиакомпании «Ямал». В частности, в отчёте перевозчика значилось, что половина парка Sukhoi Superjet-100 простаивает в ангарах по причине многочисленных дефектов воздушного судна и неудовлетворительной послепродажной поддержки со стороны производителя.