Москва, , 15:54 — REGNUM Миссия ОБСЕ в Донбассе борется со следствиями, а не причинами, которые открыли возможность для обострения конфликта. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Когда применяются уже реактивные системы залпового огня, то устранять эти нарушения, безусловно, надо. Но в первую очередь необходимо устранить любую возможность для того, чтобы вообще были обстрелы», — заявил Никоноров.

В настоящее время силы ДНР фиксируют ежедневное увеличение количества обстрелов и применение тех вооружений, которые ранее не применялись или применялись нечасто — в том числе миномёты 82 мм и 120 мм.

«Недавний обстрел с применением РСЗО — такого не было с 2018 года», — добавил Никоноров.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.