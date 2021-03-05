Ульяновск, , 15:53 — REGNUM В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 29-летнего горожанина, который убил женщину и угрожал расправой свидетелю преступления. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Труп женщины с колото-резаными ранениями был обнаружен в лесополосе Ульяновска 24 августа 2020 года в лесу. В прокуратуре отмечают, что накануне она организовала застолье, во время которого один из гостей, «движимый местью, нанес жертве ножом и тупым предметом более 50 ударов».

Правоохранители установили, что труп был перенесён ночью в близлежащий парк. Также следствие выяснило, что был свидетель преступления, которому фигурант уголовного дела угрожал убийством.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), назначив девять лет и семь месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя. Причиной стала пропажа 900 рублей.

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