Париж, , 15:52 — REGNUM На официальном сайте Министерства иностранных дел России опубликовано открытое письмо главному редактору французской газеты Le Monde Жерому Фенолио.

Письмо является ответом на статью «Битва языков на Украине», которая была опубликована 17 февраля 2021 года. Руководитель пресс-службы МИД Сергей Паринов обвиняет автора статьи и редактора издания в необъективности и предвзятости освещения событий на Украине.

«Вы лжете и распространяете ложь. Война началась, когда националистический режим, пришедший к власти в результате антиконституционного государственного переворота, поддержанного — это правда — «западным сообществом» и профинансированного США (что было признано публично), вознамерился запретить использование русского языка и направил войска против населения, которое его не избирало, чтобы навязать ему свой образ жизни, свое видение истории, свое понимание добра и зла. А война, которая начинается, когда правительство посылает войска, танки и авиацию против части своего народа, чья единственная вина в том, что они не говорят на «правильном» языке, не почитают «правильных» героев и не хотят поддерживать государственный переворот — такая война называется «гражданской войной»», — сказано, в частности, в открытом письме.