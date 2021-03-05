Париж, 5 марта, 2021, 15:52 — ИА Регнум. На официальном сайте Министерства иностранных дел Россииопубликовано открытое письмо главному редактору французской газеты Le Monde Жерому Фенолио.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Письмо является ответом на статью «Битва языков на Украине», которая была опубликована 17 февраля 2021 года. Руководитель пресс-службы посольства России во Франции Сергей Паринов обвиняет автора статьи и редактора издания в необъективности и предвзятости освещения событий на Украине.

«Вы лжете и распространяете ложь. Война началась, когда националистический режим, пришедший к власти в результате антиконституционного государственного переворота, поддержанного — это правда — «западным сообществом» и профинансированного США (что было признано публично), вознамерился запретить использование русского языка и направил войска против населения, которое его не избирало, чтобы навязать ему свой образ жизни, свое видение истории, свое понимание добра и зла. А война, которая начинается, когда правительство посылает войска, танки и авиацию против части своего народа, чья единственная вина в том, что они не говорят на «правильном» языке, не почитают «правильных» героев и не хотят поддерживать государственный переворот — такая война называется «гражданской войной», — сказано, в частности, в открытом письме.