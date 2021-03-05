Москва, 5 марта, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доводить до конца расследования дел о нарушениях прав сирот.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

«Расследование этих уголовных дел необходимо довести до логического завершения, невзирая на служебное положение привлекаемых к уголовной ответственности лиц», — сказал Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллегии СКР по итогам работы за 2020 год.

По его словам, в 2020 году было возбуждено 244 уголовных дела о преступлениях данных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что проблема нарушения жилищных прав детей-сирот существует долгие годы.

По его словам, в Москве права детей в целом соблюдаются, в регионах же дела обстоят хуже — детям часто выдаётся неприглядное жильё с опозданием по срокам. Другой проблемой становится то, что дети не могут устроиться на работу.