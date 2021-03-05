5 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Среди основных тем обсуждений в социальных сетях на прошедшей неделе — траты на предстоящую перепись населения, завершение истории с ремонтом у пенсионерки и «квесты» с записью на приём.

Юлия Пёрышкина, , 18:27 — REGNUM Среди основных тем обсуждений в социальных сетях на прошедшей неделе 1−5 марта — траты на предстоящую перепись населения, завершение истории с ремонтом у пенсионерки и «квесты» с записью на приём.

Флаг Белгородской области

Победы жителей

В квартире пенсионерки, где после капремонта обрушилась перегородка и обвалились полы, начался ремонт. Причём женщина добилась того, чтобы это были не частичные работы, а полноценный ремонт всего помещения, — она просто не пускала в дом подрядчиков на невыгодных ей условиях. В региональном Фонде содействия реформированию ЖКХ пообещали пенсионерке выполнить все работы за свой счёт и даже предоставили женщине временное жильё на период ремонта. Пользователи назвали бабушку «бронёй», умеющей отстаивать свои интересы, однако многие уже интересуются, «как сделать, чтобы всё за даром поменяли. У нас в доме капремонт в этом году. А это главная тема обсуждения на лавочке».

Ремонт квартиры Ирина Бынина © ИА Красная Весна

«Я считаю, что это неправильно. Сейчас все бабушки начнут обращаться за ремонтом к мэру. Это — не по-советски! Тогда всем давайте делать ремонты. Никого не оскорбляю и ни к чему не принуждаю. Думаю, что это не так. И подчеркну, это моё мнение!» — пишет подписчик «Белгород №1».

В микрорайоне Олимпийский Старого Оскола жители «одержали» победу над вышкой сотовой связи — они добились запрета на её монтаж. Жильцы близлежащих домов пояснили, что место установки не было огорожено, что могло привести к случайным травмам, вышка может негативно повлиять на здоровье из-за вредных излучений. Некоторые заявили, что не намерены терпеть у себя во дворе «5G-вышку Билла Гейтса, которая распространяет коронавирус».

«А потом эти жители будут возмущаться и писать жалобы, что у них не работает мобильный телефон и отвратительный мобильный интернет», — предполагает пользователь канала «Жесть Белгород».

Новость о том, как врио губернатора Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на приём, попала в вечернее развлекательное шоу на федеральном канале. Соцсети отреагировали — чиновники всё ещё не могут понять, что в области новый руководитель и придётся работать по-новому. И посоветовали врио пройти и другие квесты: например, записаться на приём к врачу или судебным приставам.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Когда был прямой эфир с врио, дозвонился и задал вопрос про то, как ходит общественный транспорт после 8 вечера, сказали, что будут в ближайшее время внесены поправки… Через неделю звонят из администрации и спрашивают, Вы звонили на горячую линию и задавали вопрос по поводу улицы Щорса? Где компетентность, если они даже не могут записать вопрос нормально и рядом дописать номер телефона, кто и по какому поводу звонил», — возмущается подписчик паблика «Белгород — это интересно».

Чиновники провели работу над ошибками и через несколько дней открыли круглосуточную линию для звонков граждан, пообещав, что время дозвона до специалиста не превысит девяти секунд. Жители поблагодарили, а тем, кто не верит, что от звонков что-то зависит, один из пользователей разъяснил:

«Толк в том, что из обращений потом собирается статистика, которая позволяет выявлять наиболее наболевшие проблемы и достаточно оперативно их решать».

Вячеслав Гладков посещает новый микрорайон Belregion.ru

Такси для администрации и селфи-гонка

Проверять факты перед публикацией новостей попросил глава Старого Оскола Александр Сергиенко. Издание «Бел.ру» выпустило материал под заголовком «Старооскольские чиновники прокатают на такси 3,2 млн рублей из бюджета» — администрация города заключила госконтракт на транспортные услуги. Новость перепечатали ведущие городские паблики.

«Поясню, что деньги выделены на перевозку людей, которые будут заниматься переписью населения, а не для нужд чиновников. Естественно, этих данных нет на сайте госзакупок, на который ссылаются авторы неоднозначного материала. Однако там также нет ни слова о том, что услугами такси будут пользоваться сотрудники администрации», — написал мэр на своей странице.

Градоначальник назвал материал фейком и потребовал опровержения. Пользователи заметили, что в документах, действительно, нет упоминания про перепись населения, а значит, «вряд ли можно самому догадаться, что это не для чиновников. Тем более что закупку проводит администрация округа».

Александр Сергиенко Vk.coma/_n_sergienko

«Я, конечно, не мэр. Но за 3,2 млн я бы купил восемь новых автомобилей «Лада-Гранта», расклеил наклейки городского округа, и катались бы сколько хотели. А после переписи раздал их по ФАПам, сельсоветам или муниципальным организациям округа. Как-то так… С такси же получается просто кладезь для коррупционных схем. Какая фирма будет использоваться? На какой основе? Каким образом отчитываться о поездках? Могут ли совершаться поездки в личных целях?» — размышляет Игнат.

По данным администрации Старооскольского городского округа, для переписи населения организованы 78 переписных участков, 10 из которых расположены в сельских населённых пунктах. К сбору данных привлекут более 600 человек временного переписного персонала.

А в Белгороде полиция нашла нарушителя, который ночью промчался по выделенной для общественного транспорта полосе на улице Щорса, игнорируя светофоры. Видео выложили в Сеть. Нарушителем оказался 24-летний блогер, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности. Молодой человек заявил, что его спровоцировали на гонку и поэтому он «дал отпор». На гонщика составили пять протоколов, материалы передали в суд, максимальное наказание — лишение прав на полгода.

«В удобное время живём — нарушители сами фиксируют свои деяния и предают их огласке», — подмечает Василиса.