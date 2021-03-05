Москва, , 15:57 — REGNUM Возможность исправиться без лишения свободы должна быть у несовершеннолетних преступников. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 5 марта, выступая на расширенном заседании коллеги ведомства.

Он отметил, что в России на 36% выросло количество уголовных дел против несовершеннолетних, к которым вместо осуждения применили меры воспитательного воздействия.

«Я думаю, это правильное решение. Вот именно так надо подходить — не калечить детей до конца, а давать им возможность исправления», — заявил Бастрыкин.

В 2020 году, уточнил он, правоохранители расследовали около 16 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершили подростки. Свыше 8 тыс. уголовных дел ушли в суды.

Председатель СКР добавил, что статистика преступлений в отношении несовершеннолетних очень тревожна. За минувший год против них совершили около 20,4 тыс. преступлений. В большинстве случаев им предшествовали «семейные проблемы».

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