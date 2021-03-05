Кишинёв, , 15:57 — REGNUM В Кишинёве 5 марта провели акцию протеста родители, которые выступают против введения для детей дистанционного обучения в школах. Об этом сообщает телеканал TV8.

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По данным журналистов, в Молдавии наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, и власти страны начинают вводить карантинные меры.

Протестующие вышли с плакатами: «Дети должны учиться в школе, а не на кухне» и другими. Участники акции протеста заявили, что онлайн-обучение вредно для детей. Организаторами акции выступило движение «Солидарные родители».

Сообщается, что активисты собрали под онлайн-петицией против перехода на дистанционное обучение более 7 тыс. подписей.

Стоит отметить, что ранее экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон выступил с обращением, в котором призвал власти не вводить дистанционное обучение для учеников младших классов. Он заявил, что с ними придётся дома сидеть родителям вместо того, чтобы идти на работу.

По мнению лидера «социалистов», это отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.

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