Уфа, , 16:09 — REGNUM Завод по производству приборов для приёма металлических и пластиковых бытовых отходов предложили построить в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и глава региона Радий Хабиров провели заседание межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества.

На этом заседании гендиректор ООО «Группа Тарас» Максим Трошин предложил создать в регионе завод по производству приборов для приёма металлических и пластиковых бытовых отходов (фандоматов).

Отмечается, что мировой опыт подтверждает эффективность данного оборудования при утилизации твердых коммунальных отходов, что очень важно при реализации «мусорной реформы».

Хабиров дал поручение министерству промышленности, энергетики и инноваций региона, а также министерству природопользования и экологии республики рассмотреть это предложение и создать производство фандоматов на одном предприятии Башкирии.

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